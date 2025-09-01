Bakan Şimşek, Büyüme Rakamlarını İnceledi

HAZİNE VE MALİYE BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu. Bakan, milli gelir serilerinde “Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası” çerçevesinde bir revizyon yapıldığını belirterek, “Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME GÖSTERGELERİ

Şimşek, ikinci çeyreğe dair temel büyüme verilerini şöyle özetledi: “Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı.”

ÜRETİM DİNAMİKLERİ VE İMALAT SANAYİSİ

Bakan, sektör dinamiklerine dair “Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yüksek teknolojili üretimdeki güçlü seyir için Şimşek, “Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40’lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

DENGE DURUMU VE DIŞ TALEP

İç talep bileşenlerine yönelik olarak “Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti” diyen Şimşek, dış denge konusunu da ele aldı. Şimşek, “İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken, öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti” diye belirtti. Şimşek, cari denge için ise “Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti” açıklamasını yaptı.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Önümüzdeki dönem beklentilerine dair Şimşek, “Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Orta Vadeli Program takvimine de değinen Bakan, “2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz” ifadesiyle açıklamalarını tamamladı.