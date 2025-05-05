Bakan Şimşek: “Cari Fazlamız 2 Milyar Dolar.”

BÜYÜK CARI FAZLA

Bakan Şimşek, Türkiye’nin finansal durumu hakkında önemli bilgiler verdi. “Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazlamız var” diyerek, ekonomik göstergelerin olumlu bir seyir izlediğini açıkladı.

Şimşek, “Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok” ifadesiyle, altının dışındaki ticari dengeyi sağladıklarını belirtti. Daha önce, Mayıs 2023’te altın hariç cari açığın 26 milyar dolara kadar ulaştığını hatırlatarak, mevcut durumun güçlü bir iyileşme sürecinde olduğunu dile getirdi.