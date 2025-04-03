Bakan Şimşek: Dalgalanma Etkisini Bekliyoruz

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Şimşek, yıllık enflasyonun on aydır düşüş göstermesine vurgu yaptı. Son dönemde piyasalarda görülen dalgalanmanın enflasyon üzerindeki etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla birlikte sınırlı kalmasını beklediklerini belirtti. Bakan Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.” şeklindeki ifadeleriyle bu konudaki kararlılıklarını yineledi.