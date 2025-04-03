Bakan Şimşek: Dalgalanmanın Etkisi Sınırlı Olacak

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı için enflasyon verilerini duyurdu. Mart ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,46 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

BÜTÜN POLİTİKA ARAÇLARI KULLANILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yıllık enflasyon rakamının son 10 aydır azaldığını vurguladı. Piyasalarda son zamanlarda meydana gelen dalgalanmanın enflasyon üzerindeki etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.” şeklinde bir ifade kullandı.