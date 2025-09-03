Bakan Şimşek, Dış Ticaret Açığını Açıkladı

AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayına ait dış ticaret verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, “Ağustosta yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi. Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı” dedi.

Bakan Şimşek, dış ticaretteki bazı detayları da aktardı. “Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı” şeklinde ifade etti. Ayrıca, küresel ekonomideki belirsizliklerin azalmasının, paritedeki olumlu görünümün ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin dış denge açısından olumlu bir konjonktür sağladığını belirtti.

Dış Ticaret Açığı Üzerine Değerlendirme

Bakan Şimşek’in açıklamaları, dış ticaret alanındaki gelişmeleri ve ekonomik dengeleri yakından takip ettiklerini gösteriyor. Bu verilerin, birçok sektördeki performansı etkileyebileceği evidentir.