Bakan Şimşek Enflasyon Üç Sektörden Düşecek

EKONOMİ TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Hafta başından beri Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle düzenli olarak bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Hürriyet’ten alınan bilgilere göre, Bakan Şimşek bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomiye ilişkin sorularını yanıtlıyor. Şimşek, yürütülen ekonomi programının sorunsuz bir şekilde ilerlediğine vurgu yaparken, İran ve İsrail arasındaki savaşın Türkiye üzerindeki etkilerini de ele aldı. Bakan’ın, İran-İsrail savaşından kaynaklı petrol fiyatlarının yükselebileceğini vekillerle paylaştığı belirtiliyor.

ENFLASYONUN NEDENLERİ AÇIKLANDI

Hürriyet’ten gelen bilgilere göre, Bakan Şimşek, AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç temel sektörü ortaya koydu. Bu sektörler; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak belirlendi. Şimşek, bu üç sektörün enflasyonu artırdığını belirterek, fiyatların düşürülmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Enflasyonun düşmesiyle birlikte, özellikle kira ve konut satış fiyatlarının gerileyeceğine işaret eden Bakan, TOKİ’nin konut sayısını artırmasının da sıkıntıları çözebileceğine dair bilgiler verdi.

TASARRUF UYGULAMALARI BAŞARI GÖSTERİYOR

Toplantılarda ayrıca 2024’te yayımlanan Kamuda Tasarruf Genelgesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, milletvekillerine kamu alanında önemli ölçüde tasarruf sağlandığı bilgisini verdi. Özellikle kamu araçlarının satılmasıyla elde edilen gelir üzerine odaklanan Bakan, bu durumun tasarruf hedefleri doğrultusunda olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.