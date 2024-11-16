Bakan Şimşek: Fiyat İstikrarı Sabır İstiyor

ŞİMŞEK’İN ENFLASYON BEKLENTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında enflasyon beklentilerine dair açıklamalar yaptı. Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ”Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti.”

BEKLENTİLERDEKİ ARTISIN SEBEPLERİ

Bakan Şimşek, beklentilerdeki artışın son iki aylık enflasyon verisinden etkilendiğini belirtti. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşen enflasyon beklentilerinin belirli bir seviyenin altına inmesinin zaman alacağını ifade etti. Şimşek, fiyat istikrarına giden yolun sabır ve kararlılık gerektirdiğini vurguladı.

DEZENFLASYON PROGRAMININ UYGULANMASI

Son olarak, Bakan Şimşek, dezenflasyonu sağlamaya yönelik programlarını titizlikle uygulamaya devam ettiklerini söyledi. Enflasyonla ilgili olumlu gelişmelerin sürdüğünü dile getirerek, piyasa katılımcılarına umut verdi.