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Bakan Şimşek İş Adamlarıyla Buluştu

KIRŞEHİR ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırşehir’de iş adamları ile bir araya gelmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çeşitli etkinliklere katılmak üzere kente gelen Bakan Şimşek, ilk olarak Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’i makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, şehrin ekonomik durumuna dair istişarelerde bulundu. İl protokolünün karşıladığı Bakan, kentteki ekonomik durum ve yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Ahi Evran Üniversitesi’ne geçen Bakan Şimşek, burada düzenlenen sektör buluşması programına katıldı. İş adamlarıyla bir araya geldiği bu toplantıda, Türkiye ekonomisi, finansal politikalar ve yatırım imkanlarına dair değerlendirmlerde bulundu. Bakan Şimşek, iş adamlarından gelen soruları da yanıtlayarak, ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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