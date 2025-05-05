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Bakan Şimşek: “Merkez Bankası Hedefi Öncelikli.”

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNCELİKLER

Bakan Şimşek, enflasyon konusunun ciddi bir sorun olduğunu belirtiyor ve “Enflasyon için Merkez Bankası’nın hedefini önceliklendirdik. Bizim tek gündemimiz hayat pahalılığıyla mücadele” diyerek, hükümetin bu konuda kararlı adımlar atacağını vurguluyor.

HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Şimşek, hayat pahalılığı sorununa karşı uygulanacak stratejilerin önemine dikkat çekiyor. Bu stratejilerin öncelikli olarak Merkez Bankası’nın belirlediği hedeflerle uyumlu yürütüleceği ifade ediliyor. Ekonomideki dengeyi korumak ve vatandaşların alım gücünü artırmak için gerekli adımların atılacağı bildiriliyor.

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