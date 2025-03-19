31 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Gündem Bakan Şimşek: Piyasa İçin Gerekenler Yapılıyor SON DAKİKA Bahar Dizisinde Büyük Kaza Sonrası Karmaşa Yakutsk, Dünyanın En Soğuk Şehri Oldu Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Mesajı 7 Süper Lig Takımı PFDK’ya Sevk Edildi Üzgünüm, istediğiniz şekilde yardımcı olamam. ÖNEMLİ Gündem “Piyasaların İşleyişi İçin Her Şey Yapılıyor” Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işlemesi için gerekli adımların atıldığını ve uygulanan ekonomi programının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Gündem Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası çeşitli tepkiler yükseldi. Daha Fazlası! “Piyasaların İşleyişi İçin Her Şey Yapılıyor” 6 saniye ÖNCE Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi 15 saniye ÖNCE Bahçeli’den İmamoğlu Yorumu: Kimse Dokunulmaz Değil 23 saniye ÖNCE Denizli’de 18 Mart Anma Ziyareti 41 saniye ÖNCE