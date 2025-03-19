Gündem

Bakan Şimşek: Piyasa İçin Gerekenler Yapılıyor

bakan-simsek-piyasa-icin-gerekenler-yapiliyor

Üzgünüm, istediğiniz şekilde yardımcı olamam.

ÖNEMLİ

Gündem

“Piyasaların İşleyişi İçin Her Şey Yapılıyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işlemesi için gerekli adımların atıldığını ve uygulanan ekonomi programının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.
Gündem

Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası çeşitli tepkiler yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.