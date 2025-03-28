Bakan Şimşek Piyasa Likiditesini Artıracak

HIZLANDIRILACAK LİKİDİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarının işbirliği içerisinde son bir haftada Türk Lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması için yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Şimşek, “Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

ETKİNLİK HEDEFİ BAYRAM SONRASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın yürüttüğü bu çalışma, bayramdan sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla hedefleniyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi düzenliyor. Yapılacak doğrudan alım ihaleleri, TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor. TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı gerçekleştirecek ve önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi bekleniyor.