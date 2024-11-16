Bakan Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması!

YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun toplanacağı tarihler henüz netleşmedi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuya dair dikkat çekici bir açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, “Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz” diyerek sürecin işleyişine dikkat çekti.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFİ

Ayrıca Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti. “Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız” ifadesi, hükümetin ekonomi politikalarıyla ilgili hedeflerini ortaya koyuyor. Bu açıklamalar, asgari ücretin artırılması konusundaki beklentileri önemli ölçüde etkileyebilir.

OLASI ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI

Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni tahminler doğrultusunda, asgari ücretin dört farklı senaryo üzerinden hesaplanabileceği öne sürülüyor. Bu senaryolar kapsamında işçilerin alacağı net ücretler, brüt ücretler ve işverene olan maliyetler şöyle sıralanıyor:

Senaryo 1: OVP Tahmini – Yüzde 41.5 Artış

– Brüt Ücret: 28 bin 303 TL

– Net Ücret: 24 bin 058 TL

– İşverene Maliyet: 33 bin 257 TL

Senaryo 2: Merkez Bankası Alt Sınır Tahmini – Yüzde 42 Artış

– Brüt Ücret: 28 bin 403 TL

– Net Ücret: 24 bin 143 TL

– İşverene Maliyet: 33 bin 374 TL

Senaryo 3: Merkez Bankası Tahmini – Yüzde 44 Artış

– Brüt Ücret: 28 bin 803 TL

– Net Ücret: 24 bin 483 TL

– İşverene Maliyet: 33 bin 844 TL

Senaryo 4: Merkez Bankası Üst Sınır Tahmini – Yüzde 46 Artış

– Brüt Ücret: 29 bin 203 TL

– Net Ücret: 24 bin 823 TL

– İşverene Maliyet: 34 bin 314 TL