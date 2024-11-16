Bakan Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda komisyonun toplanma tarihleri henüz netleşmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinin “bir komisyon sonucunda belli olduğunu” ve bu konuda yorum yapmanın doğru olmayacağını ifade etti. “Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz” diyerek, çalışanların haklarının korunacağına vurgu yaptı. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için gereken tedbirleri alacaklarını belirten Şimşek, “Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BEKLENEN SENARYOLAR

Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni tahminlerle birlikte, dört farklı senaryoya göre asgari ücret hesaplamaları yapılabiliyor. Bu senaryolar çerçevesinde, işçilerin alacağı net ücretler, brüt ücretler ve işveren için oluşan maliyetler aşağıdaki gibi öngörülüyor:

Senaryo 1: OVP Tahmini – Yüzde 41.5 Artış

Brüt Ücret: 28 bin 303 TL

Net Ücret: 24 bin 058 TL

İşverene Maliyet: 33 bin 257 TL

Senaryo 2: Merkez Bankası Alt Sınır Tahmini – Yüzde 42 Artış

Brüt Ücret: 28 bin 403 TL

Net Ücret: 24 bin 143 TL

İşverene Maliyet: 33 bin 374 TL

Senaryo 3: Merkez Bankası Tahmini – Yüzde 44 Artış

Brüt Ücret: 28 bin 803 TL

Net Ücret: 24 bin 483 TL

İşverene Maliyet: 33 bin 844 TL

Senaryo 4: Merkez Bankası Üst Sınır Tahmini – Yüzde 46 Artış

Brüt Ücret: 29 bin 203 TL

Net Ücret: 24 bin 823 TL

İşverene Maliyet: 34 bin 314 TL