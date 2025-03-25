Bakan Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması: Güven Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılar ile bir araya geldiğinde, yaşanan olayların enflasyonda kalıcı bir zayıflama yaratmayacağını belirtti. Şimşek, konuşmasında “Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcı, yüzde 30’unun yerli şirketler ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz” dedi. Ayrıca, “Cumhurbaşkanı’nın ekonomik programa desteği tamdır” ifadesini kullanarak, piyasaların istikrarını koruma amacında olduklarını belirtti.

VOLATİLİTEYİ AZALTMA VURGUSU

Bakan Şimşek, finansal piyasalardaki dalgalanmanın azalacağını vurguladı ve “Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır” diye ekledi. Talep oluşması durumunda, “TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

DÖVİZ SEPETİNDEKİ KAYIP

TCMB Başkanı Karahan, yabancı yatırımcılar ile yaptığı görüşmede, TCMB’nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını ifade etti. “Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, “Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır” şeklinde bilgiler verildi.