Bakan Şimşek’ten Enflasyon Beklentisi Açıklandı

ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber’e verdiği röportajda, yaşam pahalılığı ile mücadele konusunun öncelikli gündem maddesi olduğunu ifade ediyor. “Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek” diyerek enflasyonla mücadelede belirlediği hedefleri detaylandırıyor. Bakan, “Yıllık enflasyon aşağı yönlü seyrediyor. Son dönemde yaşanan iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesi olumlu” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerini vurgulayan Şimşek, para politikasının etkisinin yavaş yavaş kendini göstermeye başladığını belirtiyor. Bu yıl, maliye ve gelirler politikasının daha gerçekçi bir çerçeveye oturacağını ekliyor.

İYİLEŞEN ENFLASYON VERİLERİ

Bakan Şimşek, geçen yıl enflasyonun yaklaşık yüzde 44’e gerileyerek bu yıl hedeflerinin “yirmili rakamlar” olduğunu söylüyor. “Tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diyen Bakan, yıllık enflasyonun şu anda yaklaşık yüzde 37,9 olduğunu ve temel mallarda enflasyonun ciddi bir şekilde düştüğünü ifade ediyor. Gıda enflasyonunun yüzde 36 civarında, mal enflasyonunun ise yüzde 31 seviyelerine indiğini aktararak, hizmet enflasyonuna da dikkat çekiyor. Şimşek, eğitim ve kira kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini, Temmuz ayından sonra bir normalleşme beklediklerini dile getiriyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına inmesini öngördüklerini belirtiyor.

CARI AÇIKTAKİ GELİŞMELER

Enflasyonu yönetirken aynı zamanda cari açığı sürdürülebilir bir patikaya çekmenin önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Bunu başardık” diyor. Dış kaynağa erişimde yaşanan olumlu gelişmelerin yanı sıra Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış hedefinin de başarıyla devam ettiğini ekliyor. “Tüm bu alanlarda ilerleme var ve sonuç alınıyor” diyen Bakan, programın hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu ve bu hedefe yaklaşmak adına kararlı bir şekilde devam edeceklerini ifade ediyor. Ayrıca, petrol fiyatlarının düşüşünün de cari açığı önemli ölçüde aşağı çekeceğini vurguluyor.

PETROL FİYATLARININ ETKİLERİ

Şimşek, petrol fiyatlarının şu anda 60 dolara yakın bir seviyede seyrettiğini ve orta vadeli programda varsaydıkları fiyatın ise 84 dolar civarında olduğunu açıklıyor. “Bu petrol fiyatları bu seviyede devam ederse, enflasyonu en az 1,2 puan aşağı çeker” diyerek yeni bir düşüşün enflasyona olumlu etkisi olacağını belirtiyor. Ayrıca, piyasalardaki fiyat artışlarının firmaların talep gücüne bağlı olarak değişeceğini ifade ederek, kötüleşen beklentilerin enflasyon üzerindeki etkilerine değiniyor.

MALİ DENGELERİN ÖNEMİ

Bakan Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadele konusunda kararlı olduklarını ve bu doğrultuda bütçede daha iyi performans görmek istediklerini paylaşarak, tasarruf paketleriyle harcamaların kontrol altına alınması gerektiğini ifade ediyor. Harcama kesintilerini değerlendirerek, “Cari harcamalarda, acaba daha verimli alanlara nasıl kaynak aktarırız, bunu çalışıyoruz” diyor. Dış talep yavaşlanırken iç talepteki daralmanın ithalatı etkileyeceğini vurgulayan Bakan, petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki etkisinin büyük olacağını belirtiyor. Altın hariç cari fazlanın olduğunu ve bu konuda dikkat çekici gelişmeler yaşandığını ekliyor.