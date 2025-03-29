Bakan Şimşek’ten MASAK Eleştirilerine Yanıt

HÜKÜMETTEN CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine yönelttiği MASAK eleştirilerine karşı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Şimşek, savcılık tarafından talep edilen MASAK raporlarının doğrudan savcılığa raporlandığını ve bu raporlara savcılık dışındaki kimselerin bilgi sahibi olmasının ya da müdahale etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. “Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz” şeklinde ifadeler kullandı.

CHP LİDERİNDEN SERT ELEŞTİRİLER

Bugün Maltepe’de gerçekleşen mitingde, İBB’ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporuna değinen CHP lideri Özgür Özel, “Üç günde tam 25 milyar doları hep birlikte kaybettik. Bu 25 milyar dolarlık maliyeti kendi üstüne almıyor, sizin üstünüze yıkıyor. Benzine, mazota zam yaparak başladı bile. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK’a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur. Dünyadaki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek’in bir demokrat, ülkeyi akılcı politikalarla yöneten bir iktisatçı değil, bir otokratın emrindeki silahşör, bir otokratın tetikçisi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı vardır ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır” dedi.