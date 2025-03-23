Bakan Şimşek’ten Piyasalara Güvence Açıklaması

HAZİNE VE MALİYE BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirtiyor. Bakan Şimşek, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.” diyerek piyasalara olan güveni pekiştiriyor.

ECONOMİ PROGRAMINA İLİŞKİN BEYANAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabında ekonomi programına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yılmaz, ayrıca şunları kaydetti: “Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede. Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır.”