Bakan Şimşek’ten Piyasalara Türk Lirası Mesajı

HAZİNE VE MALİYE BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarıyla birlikte son bir haftada Türk Lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması konusundaki çalışmalara ilişkin sosyal medya üzerinden bilgi verdi.

PİYASALARI SAĞLIKLI HALE GETİRİYORUZ

Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın her biri 500 milyon lira değerinde üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacağını belirterek, “Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

BAYRAMDAN SONRA YENİ ADIMLAR ATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği bu çalışmalar, bayramdan sonra piyasaların daha etkin ve sağlıklı bir şekilde işlemesini hedefliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi gerçekleştirdi. Doğrudan alım ihaleleri, TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor. TCMB, bu gün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Ayrıca, gelecek dönemde de ihalelerin devam etmesi bekleniyor.