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Ekonomi

Bakan Şimşek’ten Suç Gelirleri Açıklaması!

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TBMM’DE 2025 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi için görüşmelere girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu süreçte önemli açıklamalarda bulundu.

SUÇ GELİRLERİ İLE MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Şimşek, “Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasının önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 664 milyon TL.” şeklinde bilgi verdi. Bu adımlarla yasa dışı faaliyetlere karşı kararlılık vurgulandı.

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