Bakan Şimşek’ten Yasa Dışı Bahis Açıklaması

YASA DIŞI BAŞİSLE MÜCADELE VE İŞLEM TUTARLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak bloke edilen toplam işlem tutarının 644 milyon lira olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, MASAK tarafından hazırlanan raporlara dayanan mahkeme kararları ile yaklaşık 30 milyon liralık bir tutara el konulduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yapıldı.

KARARLI MÜCADELE VE YENİ DÜZENLEMELER

Mehmet Şimşek, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili mücadelelerini uluslararası standartlara uyumlu ve kararlı bir biçimde sürdürdüklerini vurguladı. 2024 yılında kripto varlıklara ilişkin yasaların yürürlüğe girmesiyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulumu ve faaliyetleri izne tabi olmuştur. Bu yeni düzenlemelerle, işlemlerin güvenliği arttırılıyor ve gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanması sağlanıyor. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadele konusunu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyorlar.

BÜTÇE KULLANIMI

2023 yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin 2,68 trilyon lira olduğu ve bunun 2,66 trilyon lirasının kullanıldığı açıklandı. Kullanımın yaklaşık yüzde 1,2’sini oluşturan 31,3 milyar liralık kısmı, Bakanlık hizmetleri için ayrılmıştır.