Bakan Şimşek, Turizm Gelirleri Artacak

BAKAN ŞİMŞEK’TEN TURİZM GELİRLERİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine dair bilgiler vererek, “İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor” şeklinde açıklama yaptı.

KÜRESEL TİCARETTE RİSKLERİN ARTILIŞI

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artırıyor. İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor” dedi. Ayrıca, 2025 yılı için 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefini ulaşmayı beklediklerini de ifade etti.