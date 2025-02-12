Bakan Şimşek: Türkiye’nin Manşetlerde Olması Beklenmiyor

KÜRESEL EKONOMİK DURUMUN ANALİZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi’nde “Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı” başlıklı bir oturumda konuşma yaptı. Küresel ekonomik durumu karmaşık olarak tanımlayan Şimşek, dayanıklılık oluşturmanın en iyi yolunun makul politikalar ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti. Türkiye’nin küresel ticaretteki bölünmelere karşı dayanıklılığını artırabileceğini ifade eden Şimşek, “Çünkü ticaretimizin yaklaşık yüzde 62’si serbest ticaret anlaşmamız olan taraflarla ve yüzde 80’i Avrupa Birliği, Orta Asya ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesine. Yani kısmen daha az kırılgan olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PROGRAMI

Şimşek, Türkiye’nin 3 yıllık bir ekonomik programının bulunduğunu ve bu programda ilerleme kaydedildiğini vurguladı. “Bütçe disiplinini sağlıyoruz, dezenflasyon sürecindeyiz. Enflasyon düşüyor. Sıkı para politikası, maliye politikası ve çok geniş bir yapısal reform gündeminin bileşiminden bahsediyoruz. Bunlar kısa ve uzun vadede kilit önemde” diyen Şimşek, politikada kararlılık sağladıklarını ve ilerlemenin giderek güçlendiğini aktardı.

TÜRK LİRASI VE CARİ DENGELER

Şimşek, Türk lirasının dolar karşısındaki durumuna dair değerlendirmede bulunarak, nominal olarak zayıflamanın yüksek enflasyonla ilişkili olduğunu ifade etti. “Ancak reel efektif döviz kuru açısından baktığımızda, aslında lira iyi performans gösteren para birimlerinden biri oldu çünkü dezenflasyon programları bir dereceye kadar değerlenme sağlıyor ve bu durum lirada da oldu” şeklinde konuştu. Türkiye’nin cari dengesinin önemli ölçüde iyileşmesini ise olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,6’ya düştüğünü açıkladı. Ayrıca, rezerv birikiminin son 1,5 yılda yaklaşık 126 milyar dolar arttığını, böylece ekonomide çeşitli şoklara karşı tamponlar oluşturulduğunu belirtti.

ABD’nin gümrük vergilerinin Türkiye üzerindeki etkisine ilişkin olarak Şimşek, Türkiye’nin bu konuda manşetlerde yer almasını beklemediğini dile getirdi. “Çünkü ABD tarafından zaten yüksek gümrük vergilerine tabi tutuluyoruz. Ayrıca, son 20 yıla baktığımızda ABD’ye karşı toplamda ticaret açığımız var. Dolayısıyla, siyasi olmadığı sürece ABD’nin yüksek gümrük verglerine tabi olmak için aslında gerekli kriterleri karşılamıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGESEL ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

Bakan Şimşek, Türkiye’nin AB’deki siyasi irade eksikliğine rağmen üyelik sürecinin sürdüğünü vurgulayarak, Gümrük Birliği, Avrupa Konseyi ve NATO gibi pek çok kuruluşa tam entegrasyona devam ettiklerini belirtti. “Parçalanmış bir dünyada Türkiye’nin bölgesel entegrasyona yatırım yapacağından ve bunun ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğinden eminim” diyen Şimşek, Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediklerini ve Suriye’nin istikrara kavuşmasının amaçlandığını ifade etti. Ayrıca, Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduklarını, Avrupa’nın ise ana partner olduğunu belirterek, “Bence parçalanma nedeniyle oluşan kırılganlıklarla mücadele edebilmek için bölgesel entegrasyon kilit önemde” şeklinde konuştu.