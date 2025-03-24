Bakan Şimşek ve Yılmaz’dan Ekonomi Açıklamaları

PİYASALARIN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, piyasaların düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan tüm adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti. Şimşek, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.” diyerek, piyasalardaki güveni artırmayı amaçladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabında ekonomi programına dair bilgi verdi. Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam. Dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken, işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede. Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde.” Yılmaz, ayrıca Türkiye’nin bölgede etkin bir diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülke içinde terörsüz bir Türkiye hedefiyle huzur ve güveni artırmayı amaçladıklarını vurguladı. İlgili tüm kurumların, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gereken adımları attığını belirtti.