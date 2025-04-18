Bakan Şimşek Videokonferansla Mesaj Gönderdi

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne videokonferans aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Enflasyona ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız” dedi. Şimdi Bakan Şimşek’in açıklamalarından bazı önemli noktaları paylaşalım.

TÜRKİYE DAHA DAYANIKLI BİR KONUMDA

Şimşek, ticaret savaşları olarak bilinen korumacılık uygulamalarına dikkat çekti ve “Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi” ifadesini kullandı. Küresel finansal kriz sonrası dönemde, küresel ticaretteki büyümenin, küresel büyümenin altında kaldığını belirtti. Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse, küresel büyümenin yüzde 3’ün altına gerilemesi olabiliyor. Bugün dünya imalat sanayi katma değerinin yüzde 30’dan fazlasının Çin’de üretildiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı olduğunu vurguladı. Büyümeyi yönlendiren asıl unsurun iç talep olduğunu aktaran Bakan, “İçe kapanan bir dünya düzeninde Türkiye’nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabilir” dedi. Ticaretin büyük kısmını dost ve yakın ülkelerle yürüttüklerini belirten Şimşek, AB’nin kural temelli ticaret sistemini savunduğunu ve bunun da Türkiye’yi dış şoklara karşı daha dayanıklı kıldığını ifade etti. Türkiye’ye konulan görece düşük vergi oranlarının, Asya’daki rakiplere oranla avantaj sağladığını söyledi.

KRİZİN SUNDUĞU FIRSATLAR

Türkiye’nin nüfusunun yaşlandığını, ancak en az 15-20 yıllık bir fırsat penceresi bulunduğunu düşündüklerini belirten Şimşek, küresel savunma harcamalarının arttığını gösterdi. Son 25 yılda bu harcamaların 2 kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştığını vurguladı. AB’nin önümüzdeki 4 yıl boyunca 800 milyar euroya kadar kaynak aktarmak için mali kuralları esnettiğini söyleyen Bakan, “Küresel savunma harcamalarındaki artış Türkiye’ye fırsatlar sunuyor” dedi. Dünya genelinde ciddi yapısal sorunların bulunduğunu, ancak Türkiye’nin daha avantajlı bir konumda yer aldığını ifade etti. Şimşek, amacın enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği artırarak potansiyel büyümeyi desteklemek olduğunu açıkladı. “Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız” şeklinde konuşan Bakan, liranın sınırlı değer kaybı yaşadığını, ancak kur geçişkenliğinin düşük olmasını beklediklerini belirtti. Finansal koşullardaki sıkılaşmanın dezenflasyonist olduğuna dikkat çeken Şimşek, harcama disiplinini koruyacaklarını ve harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceklerini söyledi. Artık cari açık vermeden büyüyebilecekleri eşiğe yaklaştıklarını belirten Bakan, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açıktaki hedefleri etkilediğine işaret etti. Geçen yıl bir milyon kişiye istihdam sağlandığını belirten Şimşek, piyasalardaki son dalgalanmaların geçici yavaşlamalara neden olabileceğini söyledi. Yüksek büyüme için sağlam temellerin oluşturulduğunu ifade eden Bakan, “İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Kriz önemli fırsatlar barındırıyor” dedi.