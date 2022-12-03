Bakan, Slovenyalı mevkidaşıyla görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye’nin gıda tedarik zincirindeki rolü hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin önceliğinin sadece gıda tedarik zincirini güvence altına almak değil, aynı zamanda dünya barışını ve güvenliğini de sağlamak olduğunu söyledi.

Kirişci, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’daki temasları kapsamında, mevkidaşı Irena Sinko ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmede, “Türkiye-Slovenya Tarım Yürütme Komitesi 4. Dönem Toplantı Tutanağı”nı imzaladı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kirişci, Slovenya’nın Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu belirterek, 2011’de imzalanan “Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın karşılıklı ilişkilere önemli bir boyut kattığını söyledi.

Kirişci, tüm dünyada yaşanan krizlerin tahribatını azaltmaya, gıda kayıp ve israflarını minimize etmeye yönelik sorumlulukların göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Refah içindeki devletler, açlık sorunu bulunan ya da yeterli altyapıya sahip olmayan ülkeleri de düşünmek zorundadırlar. Türkiye olarak, bu konuda ciddi çaba ve hassasiyet içinde olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim.” dedi.