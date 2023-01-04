Bakan Soylu: 129 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında düzenlenen operasyonlarda 129 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022’de 130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 107’si ölü, 22’si sağ olmak üzere toplam 129 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah’ın izniyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan verilere göre, 578’i büyük ve orta çaplı olmak üzere 130 bin 981 kırsal operasyon gerçekleştirildi, 107’si ölü, 22’si sağ olmak üzere toplam 129 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 1190 sığınak ve barınak imha edilirken, 662’si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 989 silah, 1131 el bombası, 275 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 7,9 ton patlayıcı madde, 429 bin 776 muhtelif mühimmat, 205 telsiz ve çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.