Bakan Soylu: 65 bin konteyner getirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen köylerdeki vatandaşlar için Çin’den 65 bin katlanabilir konteyner getireceklerini açıkladı. ” İlki 10-11 gün sonra inecek ve buradan başlayacak” dedi.

Pazarcık ilçesinde Türk Kızılay çadırında depremzedelerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir afet yaşandığını, depremlerin ardından 59 günün geride kaldığını, yaraları hep birlikte sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Çadırlardan konteynerlere, iftarlardan aşevine, çocukların çadır ve konteyner kentlerde eğitilmesinden sağlığa, tuvaletlerin temizliğinden banyolara, çamaşır, kurutma makinelerine kadar en ince detaylarla ilgilendiklerini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

“Biz sizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar sizlerle beraberiz Allah nasip ederse. Kalıcı konutların temeli atıldı. Allah nasip edecek bir yıl içerisinde kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmiyor. Göreceksiniz Kahramanmaraş da, Pazarcık da, Afşin de, Elbistan da, Göksun da, Hatay da, Adıyaman da, Malatya da eskisinden daha güçlü olacak. Gelecek nesillerimize daha güvenli oturacakları şehir teslim edeceğiz ve emanet edeceğiz. Eskisinden daha güvenli olacak, daha dirençli olacak. Sadece konut yapmayacağız, okulundan hastanesine, sağlık ocağından parkına, kültüründen sanatına kadar. Bize bırakılan mirası daha güvenli bir şekilde geleceğe aktarabilecek adımı hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

Bakan Soylu: Çin’den 65 bin katlanabilir konteyner getireceğiz

2 milyon kişiye iftar

Soylu, ramazanda bölgede binlerce iftar çadırı kurulduğunu, sadece AFAD ve Kızılay’ın koordinasyonunda 2 milyon kişiye iftar verildiğini kaydetti.

660 bin çadırda 2 milyon 650 bin kişinin yaşadığını ifade eden Soylu, 51 bin olan konteyner sayısının bir ay sonra 100 bini aşacağını vurguladı.

Bakan Soylu, Pazarcık’ın depremin ana merkezlerinden birisi olduğunu anımsatarak, “Biz o sabah saat 09.00’da vasıl olduk Kahramanmaraş’a. İlk önce Kahramanmaraş merkeze gittik ardından oradaki meseleyi görüp, yapabileceklerimizi yaptıktan sonra hemen Pazarcık’a hareket ettik, Pazarcık’ta durum nedir, ne noktadayız diye. İkinci depreme Pazarcık’ta yakalandık. Şunu söyleyeyim, buranın köylerine gittik, Allah bir daha öyle bir gün göstermesin. Kayıplarımız oldu, el birliğiyle bugünlere geldik. Onları geri döndüremeyiz ama gelecek nesillerimize daha güvenli şehirler, daha güvenli evler ve daha güvenli bir ortam hep beraber bırakabiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar milletine verdiği her sözü tuttuğunu aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van’da deprem oldu oradan ayrılmadı, oradaki insanlarımızı sıcak yuvasına sokana kadar. Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de deprem oldu bir yılda başlangıç itibarıyla o konutların önemli bir bölümünü teslim etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarında vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve teslim ettik. Şimdi de köylerde köy konutları, köy evleri yapılacak. Şehirlerde şehir evleri, kalıcı konutlar yapılacak. Milletimiz sıcak ve güvenli yuvalarına başını sokacak. Bu aşamaya kadar geçici olarak yaşadığınız çadırlar ve konteynerlerin standartlarını sürekli artırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği ölçüde. Çocuklarımızı, büyüklerimizi ve hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz, hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Kaymakamımızdan, belediye başkanımıza, sağlığımızdan sosyal hizmetlerimize kadar, müftülerimizden hocalarımızdan her birinden Allah razı olsun. Herkes geliyor elini uzatıyor el birliğiyle bu meselenin içerisinden çıkmak için çaba sarf ediyoruz.”