Bakan Soylu açıkladı! 1200 mahalle yabancıya kapatılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz’dan itibaren 1200 mahallenin yabancıların ikametine kapatılacağını söyledi.

Türkiye’ye özellikle Şam’da çok fazla Suriyeli geldiğinde söyleyen Bakan Soylu, “Gelenleri Hatay’daki kamplarımızdan birine alacağız burada belli bir süreç içerisinde burada barındırayacağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra ger göndermiş oalcağız. Yeni gelenlere tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız. Özellikle kamp sistemini devreye koyuyoruz.” dedi.

Soylu açıklamasında, “Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısı da açıklayan Bakan Soylu bu rakamın 506 bin 280 olduğunu belirtti. Soylu, ‘Bir de bizim uyum eğitimlerimiz var. Bunları devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Göç festivallerimiz var. Tiyatro projelerimiz var. 730 bin Suriyeli çocuk eğitim gördü. En büyük uyum eğitimi budur zaten.’ açıklamasını da yaptı.