Bakan’dan 29 Ekim mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettik. Ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya, Arabistan’a ayak bastık. Ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu mesajında, “2 bin 222 yıllık Türk devlet geleneğimizin tıpkı öncekilerde olduğu gibi şanla, şerefle, şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kurulmuş son halkası olan güzel Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü idrak etmenin sevinç ve heyecanı içindeyiz” ifadesini kullandı. “Aziz milletimiz, bu 2 bin yılı aşkın serüvenin her anında insanlık için yüzakı olmuş; merhamet, adalet ve insan onuruna ait bir iddia ortaya koymuştur” diyen Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettik. Ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya, Arabistan’a ayak bastık. Ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık. İşte bu asil anlayışın evlatları, dünyadaki haksızlığa, sömürüye ve varlığına yönelmiş küresel bir saldırıya karşı korkmadan, değerlerini yitirmeden büyük bir direniş ortaya koymuşlar ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi ilan ederek ebedi istikametimizi belirlemişlerdir. O gün, karanlık emellerini gerçekleştiremeyip hüsrana uğrayanlar, sonraki 95 yıl içinde bizi darbelerle, terörle yıldırmaya, bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya, hatta bir gece devletimizi ele geçirmeye çalıştılar. Ancak aziz milletimiz o yüksek ruhuyla bütün bunları elinin tersiyle itmiş, 15 Temmuz’da meydanlarda, terörle mücadelede dağlarda bu karanlık zihniyete kendi iradesiyle gereken cevabı vermiştir. Yaşadıklarımız ne olursa olsun çizgimiz değişmemiştir. Bugün Afrika’da içilen bir bardak suda, Ege’de denizdeki imdat çığlığına uzanan elde bu aziz millet için edilen dualar vardır. Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı, hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel Cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün komutanlarını, askerlerini, şehit ve gazilerini; kırmızı, yeşil ve kırmızı-yeşil şeritli pirinçten ve şereften mamul bir madalyayı göğsünde takmış olan bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

TRT