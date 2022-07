Bakan Soylu: Darbeyi izleyenlerin meşrebini biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz kanlı darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan 6 vatandaş ile 7 polis için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen şehitleri anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyük bir devlet olduğuna dikkati çekerek, “Büyük bir devletin çocuklarıyız ve tabileriyiz. Bu milletin başından çok felaketler geçti, çok sıkıntılar geçti ama Allah’a hamdolsun sabah şehitlikte bir tarafımızda hüzün varken, bir tarafımızda büyük bir gurur vardı. Kur’an bizi ruhumuzla bütünleştirir, ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşı bizi ecdadımızla, tarihimizle, ruhumuzla bütünleştirir.

Hepimizin haykırdığı gibi kendi bayrakları altında bu ülkenin işgal edilmesini bekleyenler, bu darbeye destek verenler, darbeyi izleyenler biz onların adlarını, soyadlarını, meşrebini, mensubiyetlerini biliyoruz. Milletimiz çıplak elleriyle onları nasıl ters düz etmişse ruhuyla, vicdanıyla, cesaretiyle, cesametiyle, fedai can olacak o anlayışıyla beraber nasıl ters düz etmişse ecdadımızın da onları Çanakkale’den nasıl geçirmediğini biliyoruz. Biz büyük bir milletin çocuklarıyız” diye konuştu.

“NEREDE NASIL CAN ÇEKİŞİRSE ÇEKİŞSİN, BU İHANETİN SORUMLULARINI UNUTACAK DEĞİLİZ”

Bakan Soylu, darbeci hainlerin Ankara’nın merkezindeki bir devlet binasını ele geçirmeye çalıştığını hatırlatarak, “O gece yaşananları tekrar tarif etmeye, tek tek anlatmaya gerek yoktur. Bizatihi şu önünde durduğumuz bina bunu zaten hal diliyle anlatmaktadır. Biz bu binaya baktığımızda o gece yaşananları hatırlıyoruz. Önünden her geçtiğimizde, içine her girdiğimizde, koridorlarında attığımız her bir adımda bize bu ihaneti kimin yaptığını hatırlıyor, asla unutmayacak olduğumuzu biliyoruz. Nerede nasıl can çekişirse çekişsin, kim kimi kucaklarsa kucaklasın bu ihanetin sorumlularını unutacak değiliz, sorumluları affedecek değiliz, lanetimizi susturacak değiliz. Bu binayı yeniden yapmak zorunda kaldık. Çünkü hainler Ankara’nın merkezindeki bir devlet binasına, huzuru, asayişi, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlayan bir kamu binasına, üzerinde Türk polisinin amblemi olan bir binaya, sanki bir düşmana saldırır gibi bombalarla, uçaklarla ve helikopterlerle saldırdılar. Burayı harabeye çevirdiler. Günlerce harabe olarak kaldı, bu yüzden yeniden imar ve inşa ettik” şeklinde konuştu.