Bakan Soylu: İYİ Parti il binasına saldırı provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel İl binasına yapılan silahlı saldırının provokasyon olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, İyi Parti İstanbul il binasına kurşun isabet etmesiyle ilgili, “İyi Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti il binasına mermi isabet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, “İyi Parti il binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır” dedi.

Soylu, faillerin en kısa sürede bulunacağını söyleyerek, “Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Eski Çırpıcı Yolu Sokak’taki Merter İş Merkezi’nde bulunan İyi Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.