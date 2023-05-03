Bakan Soylu: PKK’nın yaptığı zafer işaretini yaptılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı Van mitinginde PKK’nın yaptığı zafer işaretinin yapılmasına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Van’da yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK’nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi ‘Selo’ya özgürlük’ diye bağırdı” diye konuştu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Şişli’de Gölova Kadınlar Derneği ile kahvaltıda buluştu. Soylu, “Dün il başkan yardımcımızla gecenin saat 2’sine kadar çalıştık. Ve 2’de uçağa bindik, gece 2’de Ankara’ya gittik. Ve saat 4’ü 15 geçe, bugün sabah itibariyle yaklaşık 52 vilayette yaptığımız operasyonun, Ankara merkezli MASAK ile beraber Ankara Başsavcılığı’yla beraber gerçekleştirilen operasyon uyuşturucuya karşı 53. Kökünü Kurutma operasyonuydu. Ve yaklaşık 2 bin 248 polisimiz katıldı bu operasyona. Ve yaklaşık 598 şüphelimiz vardı. Şu ana kadar yaptığımız Kökünü Kurutma operasyonlarından en büyüğüydü. Ve bu operasyonun anlamı şu hem yeni yöntem belirlemişler, 1 yıldır bu yeni yöntemi takip ediyoruz. Ve bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor ve birtakım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paraların ötesinde, sonucunda bu uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yöneticisi var, lideri var. Bunun içerisinde satıcısı var. Bunun içinde torbacısı var. Sabahleyin Allah nasip etti. 52 vilayette bunların 524’ünü kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ettik.” diye konuştu.

“HDP BAYRAĞI SALLADILAR”

Millet ittifakını eleştiren Süleyman Soylu konuşmasında, “Van’da bir miting yaptı. Van’da yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK’nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi ‘Selo’ya özgürlük’ diye bağırdı. HDP’lileri oraya topladılar, kendi bir takım partililerini topladılar, yetmedi. ‘Dişe diş, kana kan, Öcalan’ diye orada slogan attılar. Şimdi neyin ne olacağı Allah muhafaza. Eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadadır.” dedi.