Bakan Soylu: Sarı torba kaçınılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında teröristlere ‘teslim olun’ çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Siirt’te 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, “Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz” dedi.

Mehmetçik’in terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve J-SİHA ve P-İHA destekli devam eden EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında Pervari ilçesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 bölücü örgüt mensubunun iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, açıklamada operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI: SARI TORBA KAÇINILMAZ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN ABLUKA-27 Operasyonu’nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda, Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz.”