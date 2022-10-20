Bakan Soylu: Yunanistan’ın yaptığı oyun zavallılıktır

Yunanistan’ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarda bulunduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan’ın bize yaptığı oyun zavallılık ve zayıflıktır. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Ege’de ve batı sınırlarımızda toplam 69 bin 375 geri itme gerçekleşmiştir. Bu geri itmeler neticesinde 170 göçmen hayatını kaybetmiş, 708 göçmen ise yaralamıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen “13. Göç Kurulu Toplantısı”na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, göçle mücadelede çok önemli kararlar aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimizle birlikte kurulun yapısı biraz daha genişledi ve Göç Kurulu ismiyle yeniden yapılandırıldı. Bu yeni yapısıyla da bugüne kadar 7 toplantı gerçekleştirdik. Yani bugüne kadar 12 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda Göç Strateji Belgesi’nin, ‘Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın, ‘Türkiye’nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın kabul edilmesi gibi süreç yönetiminde hayati adımları attık” dedi.

“MESELEYE İNSANİ VE BİLİMSEL YAKLAŞTIK”

Göçle mücadelede insancıl adımlar attıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Küresel bir mesele olan göç baskısını, coğrafyamız sebebiyle en yoğun hisseden ülke olmamıza rağmen, bu perspektiften sapmadık. Meseleye insani ve bilimsel yaklaştık. Bunu yaparken de her adımı hesaplanmış, göçmenlerin girişlerinden misafir edilmelerine, eğitimlerinden çalışmalarına, uyumlarından geri dönüşlerine kadar her süreci planlayan bütüncül bir politika ortaya koyduk ve buna devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“GÖÇ YÖNETİMİ DİNAMİK BİR SÜREÇTİR”

Göçün kendi içerisinde sürekli değişlikler gösterebileceğine değinen Bakan Soylu, “Türkiye’nin en başından beri tutarlı bir göç politikası var; meseleye kendine ait bir yaklaşım tarzı, bir yönetim tarzı var. Böyle olduğu için zor bir coğrafi konumda olmamıza rağmen bunu başarıyla yönetebildik. Göç yönetimi dinamik bir süreçtir. Sürekli güncellenmek, sürekli yeni adımlar atmak durumundasınız. Her aşamasında yeni stratejiler üretmelisiniz, yeni adımlar atmalısınız. Bugün 2011’deki noktada değiliz. Yarın da bugünkü noktada olamayız” şeklinde konuştu.

“GÖÇE İNSANİ, MEDENİ VE GERÇEKÇİ BAKMAK ZORUNDAYIZ”

Batılı devletlerin göç sorununa sadece bir sınır sorunu gibi yaklaştığını ifade eden Bakan Soylu, “Rusya-Ukrayna savaşı hiç hesapta yoktu. Göç açısından bizi çok etkilemedi ama Avrupa açısından gelecekte nasıl sonuçlar üreteceğini bilmiyoruz. Uluslararası Göç Örgütü, 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle 200 milyondan fazla insanın kendi ülkelerinde yer değiştirebileceğini ifade ediyor. Göçe insani, medeni ve gerçekçi bakmak zorundayız. Batı şu anda göç konusunda bir ikilem yaşıyor. Her alanda gelişmişler ama göç konusunda sanki dün kurulmuş bir çadır devleti gibi davranıyorlar. Göçe sadece bir sınır meselesi olarak bakıyorlar” açıklamasında bulundu.

“YUNANİSTAN’IN BİZE YAPTIĞI OYUN ZAVALLILIK VE ZAYIFLIKTIR”

Yunanistan’ın göçmenlere yönelik uyguladığı davranışların çağ dışı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Kimse kusura bakmasın, Yunanistan’ın Ege’de yaptığı geri itmeler, sadece Yunanistan’ın aklı değildir. Batı, Frontex üzerinden Yunanistan’a göçü şiddetle, ölümle engellemeye çalışan bir koz veriyor. Yunanistan’ın tavrı Avrupa’yı bile utandırır hale getirdi. Türkiye’ye karşı hala algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Yunanistan’ın insanlık dışı muameleleri ve eylemleri hem görüntüler hem de uluslararası raporlarla gözler önüne serildi. Yunanistan’ın bize yaptığı oyun zavallılık ve zayıflıktır. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Ege’de ve batı sınırlarımızda toplam 69 bin 375 geri itme gerçekleşmiştir. Bu geri itmeler neticesinde 170 göçmen hayatını kaybetmiş, 708 göçmen ise yaralamıştır” diye konuştu.