Bakan Soylu’dan ABD Büyükelçisi’ne tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi’ne sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, son günlerde bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ABD Büyükelçisi’ne de tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da Göç İdaresi Başkanlığı’nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı’nda konuştu. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ile 81 ilin il göç idaresi müdürleri katıldı.