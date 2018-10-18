Bakan: Suudi makamlar geç kaldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kayıplara karışan Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi makamların geç kaldığını söyledi.

AA’ya konuşan Gül, Türkiye’nin süreci “dikkatli ve başarılı” bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Gül şunları kaydetti:

“Uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmeli yargı makamları. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılıyor. Soruşturmanın gizli olduğunu da hatırda tutmak gerekir. Siyaset cephesinde sürecin başından beri açık ve şefaf bir şekilde süreç izlendi. Önemli olan olayın aydınlatılması. Viyana Sözleşmesi’nden kaynaklı bazı hususlar var.

Bir konsolosluk binası herhangi bir yer değildir. Viyana Sözleşmesi’nde nasıl davranılacağı çizilmiştir. Bir idari makam buraya hemen gireceğim diye bir karar veremiyor. Sözleşmede yangın, afet gibi ifadeler var. Adli soruşturma derhal başlatıldı. Konsolosluk binasındaki arama için Suudi devletinin kabulü beklendi.

Dışişleri Bakanlığı yazışmalar yaptı. Gelecek cevaplar sonrası inceleme gerçekleştirilebildi. Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Elde edilen bulgulara göre adımları atacak olan da adli mercilerimizdir. Soruşturma titizlikle ve derinleştirilerek yapılıyor.

Suudi Arabistan ile idari anlamda emniyuet, polis diğer kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Ne düzeyde bu konuda bir işbirliğine, idari makamlar diğer kurumlar olduğu için bilmiyoruz. Ama savcılıktan bize gelen talebi iletildiğinde bu konuda Suud makamları biraz geç oldu. Kimlerle gireceksiniz, ne yapacaksınız gibi. Savcılık sonra tekrar yazı yazdı.”

“GEREKÇELİ KARAR BEKLENMELİ”

ABD’li rahip Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik mahkeme kararını da değerlendiren Gül, “Brunson ile ilgili mesele çok tartışıldı. ABD’nin de süreçte yapmış olduğu kabul edilemez açıklamalar oldu. Şu açık ve kesin ki hiçbir şekilde yargılamaları yapan Türk milleti adına karar veren Türk yargısı kararını bunlardan etkilenerek vermiş değildir” dedi.

Gül şöyle devam etti:

“Başından itibaren bu süreç başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır. Bilmemiz gereken bu kişinin beraat etmediğidir. Kararı veren mahkemedir. Mahkeme gerekçeli kararı açıklayınca kararın gerekçesini göreceğiz. Gerekçeli kararı beklememiz gerekiyor.”

Adalet Bakanı Gül’ün açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

“(MHP’nin af teklifi) Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir.

(CHP’nin İş Bankası hisseleri) Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP’ye Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk’ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir.

FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK’dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. DEAŞ’la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var.

(Yerel seçimler) Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye’de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum.”

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