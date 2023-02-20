Bakan tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7.7’lik depremin yıkım yarattığı illerdeki eğitim-öğretime dair konuştu.

Kademeli olarak açılacak okullarda Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattıklarını bildirdi. Özer, ”Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.” dedi. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da verilen ara da 27 Mart’a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.” dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye’de de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattıklarını açıkladı. Bakan Özer Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitime başlanmayacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart’a kadar uzatıldığını bildirdi.

2 İLDE İSE 13 MART’A UZATILDI

Özer, Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattıklarını bildirdi.

HASTANE SINIFLARI AÇILIYOR

Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.