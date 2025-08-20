Haberler

Bakan Tekin, Afyon’da ziyaretler yaptı

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Programı çerçevesinde, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar’ın ailesini ziyaret eden Tekin, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefi hakkında yazdığı mektubu takdim etti. Ayrıca, Tekin, şehidin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

GAZİLER DERNEĞİ PROGRAMI

Bakan Tekin, Muharip Gaziler Derneği’ndeki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu okudu. Ziyaretlerin devamında, Tuz Pazarı Caddesi’nde esnafla buluşarak burada çocuklara çanta dağıttı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Tekin, emekli öğretmen Hacer Genç’i de ziyaret ederek Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Cem Evine uğradı.

BERABERLİK VE DESTEK

Bakan Tekin’e ziyaretlerinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti. Bu ziyaretler, devletin şehit ailelerine ve gazilere verdiği önemi pekiştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Haberler

Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.