Bakan Tekin, Afyon’da ziyaretler yaptı

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Programı çerçevesinde, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar’ın ailesini ziyaret eden Tekin, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefi hakkında yazdığı mektubu takdim etti. Ayrıca, Tekin, şehidin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

GAZİLER DERNEĞİ PROGRAMI

Bakan Tekin, Muharip Gaziler Derneği’ndeki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu okudu. Ziyaretlerin devamında, Tuz Pazarı Caddesi’nde esnafla buluşarak burada çocuklara çanta dağıttı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Tekin, emekli öğretmen Hacer Genç’i de ziyaret ederek Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Cem Evine uğradı.

BERABERLİK VE DESTEK

Bakan Tekin’e ziyaretlerinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti. Bu ziyaretler, devletin şehit ailelerine ve gazilere verdiği önemi pekiştiriyor.