Bakan Tekin Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ZİYARET VE ANIMSAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin, 81 ilden Ankara’ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyetle, Anıtkabir’in Aslanlı Yolundan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Bakan Tekin, burada mozoleye çelenk bıraktı. Sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZILANLAR

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler; çocuklarımızı demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

BİLİNCİMİZ VE GELECEK VİZYONUMUZ

“Bizlere bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak; çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı ‘Türkiye Yüzyılı’ yapmak üzere aklıselim, kalbi selim, fikri selim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.”