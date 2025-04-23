Bakan Tekin Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ZİYARET BİR ANLAM TAŞIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin’in liderliğindeki bakanlık yetkilileri, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan grup, Aslanlı Yol boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine yürüdü. Tekin, burada mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZILANLAR

Ziyaretin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Tekin, deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, çocuklarımızı demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

MİRASIN DEVAMINI SAĞLAMAK

Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı ‘Türkiye Yüzyılı’ yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.”