Bakan Tekin Ara Tatil ve Eğitim Gündemini Değerlendirdi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tekin, programda okullarda gerçekleştirilen Maarif’in Kalbinde Ramazan etkinliklerine dikkat çekerek, toplumun ortak değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının kritik bir önemi olduğunun altını çizdi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği “Ara tatilin kalkacak mı?” sorusuna da yanıt veren Tekin, Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinin yalnızca akademik eğitimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerleri aşılamak olduğunu vurguladı. “Geleneklerimizin, kültürümüzün ve dayanışma ruhumuzun gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Ülkemizin ortak değerleri var: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, devlet geleneğimiz, dinî bayramlarımız… Bunların hepsi toplumumuzda millî birliğimiz ve beraberliğimizin tesisi içindir.” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE OKUMA YAZMA DAVETİ

Okullardaki Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirileri yanıtlayan Bakan Tekin, gönderilen genelgede yapılmak istenenlerin açıkça ifade edildiğini belirtti. Eleştirilerin mantıksız olduğuna dikkat çeken Tekin, “Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Sanırım cehalet bulaşıcı bir hastalık. Okumadan, anlamadan, niyet okuyuculuk yaparak eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var.” diyerek eleştirilerini sıraladı. İki sayfalık bir genelgenin mevcut olduğunu ve okuyarak amacını anlamanın mümkün olduğunu belirten Tekin, “Bizim derdimiz, çocuklarımızın millî şuurlarını geliştirecek, dayanışma ve birliktelik arzusunu perçinleyecek işler yapmaktır.” dedi. Laikliğin tanımına da değinen Tekin, uluslararası örneklerle konuya açıklık getirebileceğini belirtirken, “Tanımladıkları şey bir dayatma, ancak laiklik öyle bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Sınav sistemi hakkında yanlış bilgilendirme yapıldığını ifade eden Bakan Tekin, öğrencilerin ve velilerin içlerinin rahat olmasını istedi. Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda öğrencilerin ek bir kaynağa ihtiyaç duymadan eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini açıklayan Tekin, “Sınavla ilgili hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Sınav süreçleri ile ilgili çocuklarımızın lütfen kafasını karıştırmayın.” dedi. Sadece soru havuzunun değişeceğini, mevcut müfredata uygun olarak soruların hazırlandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, öğrencilerin eksik gördükleri dersler için ücretsiz destekleme kurslarından yararlanabileceklerini hatırlattı.

ARA TATİL KARARI ARAŞTIRMAYLA BELİRLENECEK

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusundaki soruları da yanıtlayan Tekin, her dönem anket çalışmaları yaptıklarının altını çizdi. 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve ara tatilin hepsinin bahar yarıyılında yer alacağını belirten Tekin, “Bütün bu parametreleri beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz.” şeklinde konuştu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin, eğitimde köklü değişiklikler sunduğunu ve iki yıldır titizlikle takip edildiğini belirtti.

RAMAZAN BAYRAMI VE TATİL TARİHLERİ

Bakan Tekin’in açıklamasına göre, ikinci ara tatil 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek ve bu dönemde Ramazan Bayramı da yer alacak. Bayram arefesi 19 Mart’ta, bayram tatili ise 22 Mart’a kadar devam edecek. İkinci dönem içerisinde 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs gibi resmi tatillerin tarihlerinin netleştiği bildirildi. Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs’ta başlayıp, 30 Mayıs’ta sona erecek. Ayrıca, 26 Haziran’da derslerin tamamlanacağı ve 29 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında öğretmenler için mesleki çalışma programının geçerli olacağı ifade edildi. Bu çerçevede, ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günlerinin netleşmiş olduğu kaydedildi.