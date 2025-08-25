Bakan Tekin’den Gençlere Destek Mesajı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN GENÇLERE MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Sevgili gençler; bugün, hayatınızda yeni bir yolculuğun ilk adımını atıyorsunuz. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uzun süredir verdiğiniz emeklerin ve gösterdiğiniz gayretin karşılığını almış bulunuyorsunuz. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve hayalleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır.” ifadesini kullandı.

KAZANILAN BAŞARILAR VE DESTEK

Bakan Tekin, gençlere yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayarak, “Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Nerede olursanız olun elde edeceğiniz her başarı bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır.” dedi. Üniversite hayatının yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda dostluklar, değerler ve hayat tecrübeleri kazandıracağına inandığını belirtti.

GELECEĞE YATIRIM VE HAZIRLIKLAR

Ayrıca, yeni eğitim öğretim yılında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için gerekli hazırlıkların tamamlandığını duyuran Tekin, “Sizler azimle çalışın; bizler her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz, bizler de yolunuzu aydınlatmak için buradayız. Yolunuz açık, bahtınız parlak olsun.” şeklinde konuştu.