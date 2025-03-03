Bakan Tekin’den Özel Okul Ücretlerine Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Lider Haber TV’nin “Soruyoruz” programında canlı yayında öğretmen kadroları ve ek ders uygulamaları üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, ek ders uygulamasının ihtiyaç duyulduğunda devam edeceğini belirtirken, ücretli öğretmenlik uygulamasının yasal çerçevede yer almadığını vurguladı. Tekin, “Ücretli öğretmenlik uygulaması mevzuatta yok. Ek ders ücreti karşılığında ihtiyaç duyulduğunda uygulama devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKULLARDAN KAYIT SORUNU YOK

Bakan Tekin, özel okulların fiyatları hakkındaki tartışmalara önemle değinerek, devlet okullarıyla bağlantı kurmanın önemli olduğunu ifade etti. “Bütün gençlerimizi bir devlet okuluyla mutlaka ilişkilendiriyoruz. Çocuklarını özel okula yazdıran velilerimiz açısından kayıt alma problemi yok, bunun altını çizelim” diyen Tekin, ilkokul ve ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin uygulandığını belirtti.

FAHİŞ FİYAT ARTIMLARI DENETLENECEK

12 bin özel okul bulunduğunu belirten Tekin, bu okulların her ekonomik kesime hitap ettiğini söyledi. Kamuoyundaki fahiş fiyat tartışmalarına ilişkin olarak, bu özel okulların yalnızca 22 tanesinin sorunlu fiyat politikası izlediğini aktardı. Veli-okul arasında hizmet sözleşmesi yapıldığını hatırlatan Tekin, “Bu artışlarda fahiş fiyat söz konusuysa, bakanlığımıza ulaşarak gerekli denetimleri yapabilirler” diyerek velilere önemli bir tavsiye sundu. Ekonomik kayıt sisteminin gerekliliğine dikkat çeken bakan, velilerin ödedikleri ücretlerin tamamının elektronik bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilmesini istediklerini vurguladı. Tekin, özel okulların velilerden ders kitabı adı altında ücret talep edemeyeceğini de açıkladı.