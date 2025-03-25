Bakan Tekin: Eğitim Protestolarına Yaptırım Uygulanacak

Bursa’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve sonrasında düzenlenen protesto gösterilerine katılan sendikalar ve eğitimciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağını belirtti.

EĞİTİM HAKKININ TEMELİ

Bakan Tekin, “Eğitimci olarak mevzuya bakmanın yanı sıra, üniversite de yıllarca anayasa hukuku siyaset bilimi dersi anlattım.” diyerek, bu konunun eğitim alanında nasıl bir önem taşıdığını vurguladı. Eğitim öğretimin aksamasından rahatsız olduğunu dile getiren Tekin, bunun durdurulması için her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti. Temel hak ve hürriyetler açısından uluslararası literatürde kabul edilen kavramların önemine dikkat çeken Bakan, hayat hakkı ve vücut bütünlüğünün korunma hakkının devredilemez olduğunu söyledi.

SENDİKAL HÜRRİYET VE TEMEL HAKLAR

Tekin, eğitim öğretimin anayasada güvence altında olduğunu hatırlatarak, “Bir temel hakkın kullanımının ana kıtası bir başkasının hakkının engellenmemesidir.” dedi. İnsanların sendika özgürlüklerini kullanabilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, devletin de bu hakları güvence altına alması gerektiğinin altını çizdi. Ancak sendika özgürlüğü kullanılırken başka bir kişinin haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Bakan, gerekli yaptırımların uygulanacağına dair söz verdi.

EĞİTİMİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

“Eğitim hakkının sağlıklı bir şekilde verilmesi benim mükellefiyetim,” diyen Tekin, çocukların eğitim hakkını engellemeye çalışan herkesin sonuçlarıyla yüzleşeceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu eylemlere katılan kişilere karşı adli ve idari mekanizmaları işleterek gereken yaptırımları uygulayacaklarını belirtti. Bu noktada, eğitim hakkının korunmasının önemini bir kez daha vurguladı.