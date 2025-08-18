Bakan Tekin, Eğitimde Yenilikler Üzerine Konuştu

EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU ANKARA’DA DÜZENLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi projeleri çerçevesinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İngilizce Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu’na katıldı. 64 ilden öğretmenlerin yer aldığı bu eğitim programı, toplamda 4 gün sürecek ve İngilizce öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İngilizce Öğretim Programı hakkında bilgi verilecek. Eğitimde, katılımcılar öncelikle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan tanıtım videosunu izleme fırsatı buldu.

ÖĞRETMENLER SÜRECİN İÇERİSİNDE OLACAK

Bakan Tekin, eğitimde gerçekleştirilecek yeni uygulamalarda öğretmenlerin de yer almasını istediklerini vurguladı. Teknik düzenlemeler, hukuki düzenlemeler ve öğretim programları üzerinde öğretmenleri sürece katmayı hedeflediklerini ifade etti. Yabancı dil eğitimiyle ilgili olarak vatandaşların eleştirilerinin bulunduğuna da değinen Bakan Tekin, “Problem ne öğretmenimizde ne materyalimizde ne de ayırdığımız zamanda. Bizim çocuklara ne öğreteceğimizle ilgili bir sorunumuz var,” dedi. Çocuklara yönelik öğrenme biçimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Tekin, ölçme değerlendirme süreçleriyle ilgili sorunlara da dikkat çekti. Çocuklar için uygulanan test sisteminin gündelik yaşamdan uzak olduğunu ve bu durumun yabancı dil öğrenimini zorlaştırdığını ifade etti. “Ölçme değerlendirmeyle ilgili hatamız var. Biz çocuklarımıza yaptığımız test sınavında o kadar detay ve gündelik hayattan uzak bir ölçme değerlendirme sistemi uyguluyoruz ki çocuklarımız İngilizceden ya da herhangi bir yabancı dili öğrenmekten imtina ediyorlar,” şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, çocuklardan ana dilinde 300-500 kelimeyle konuşmasının beklendiğini, fakat yabancı dilde 2 bin kelime kullanmalarının beklenmesinin doğru olmadığını belirtti. “Çocuklarımızın hem diğer derslerde hem yabancı dil derslerinde akademik becerilerini artırabilmek için ana dil becerilerinin de gelişmesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı. 2023 yaz aylarında yapılan düzenlemeler neticesinde Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinde geçme notunun 70’e yükseltildiğini ve bu derslerin ölçme değerlendirme mekanizmalarının dört temel beceri üzerinden yapılmasının sağlandığını paylaşan Bakan Tekin, İngilizce programlarının da bu eksiklikleri giderecek şekilde yeniden düzenlendiğini vurguladı.