Bakan Tekin, Erzurum’da Öğretmenlerle Buluştu

BAKAN TEKİN’DEN ÖĞRETMENLERE SESLENİŞ

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde eğitim öğretim yılı öncesi yapılan kursta öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecine her yönüyle hazırlık yaptıklarını belirtti ve “Bismillah deyip yola çıkacağız. Allah hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. Erzurum’da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Tekin, “Erzurum, Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri. Kadim bir şehir ve kadim medeniyetimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modeli ile eğitimlerin burada verimli geçtiğine inanıyorum. Programa katkı sağlayan tüm arkadaşlara ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

EBEVEYN OKULU MODELİ UYGULAMALARI

Bakan Tekin, Trabzon’daki temaslarına da değinerek, “Oralarda eğitimin sadece öğretmenler üzerinden yürümesinin haksızlık olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Başarılı olmak istiyorsak toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de ebeveynlerin süreçte yer alması gerekiyor. Bu kapsamda bir dizi uygulama hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl, çocukların okula başlamalarını unutulmaz bir hatıra olarak yaşamaları için etkinlikler düzenledik. Ayrıca, ebeveynler için iyi ebeveyn olmanın anlamını öğretmek amacıyla hazırlanan sunumları okul yönetimleriyle paylaştık. Ebeveyn okulu modelini hayata geçirdik ve bu bağlamda Trabzon’da çok beğenilen bir projeye imza attık. Ailem isimli dizi ile eğitimin önemini anlatmayı hedefledik. Bu dizi toplamda 130 milyon kez izlendi ve olumlu geri dönüşler aldı. Bu yüzden bu yıl yeni bölümleri çekme kararı aldık” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN GÜCÜ

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, “Bu modelin en temel karakteristiği, 1 milyon 100 bin öğretmenin sürecin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak. Kapalı kapılar ardında hazırlanan bir metin değil, herkese açık bir süreç. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında uygulamaya alınan modelin iyileştirilmesi gereken noktalar varsa bize iletebilirsiniz. Bakanlığımızın bünyesindeki çeşitli birimlerin izleme ve değerlendirme yaparak önerileri dikkate alacağını belirtiyorum. Dinamik ve sürekli bir süreç olarak öğretmenler tarafından destekleniyor” dedi.

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI VE DERS KİTAPLARI

Yeni eğitim öğretim yılının Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Bakan Tekin, “Eğitim yılı için hazırlıklarımız tamamlandı. Her okulda bakım, onarım ve güvenlik gibi çalışmalar yapıldı. Geçtiğimiz hafta, okullarda ders kitapları dağıtımına başlandı. 2003 yılından itibaren yaklaşık 4.5 milyar adet ders kitabı dağıttık ve bu yıl 200 milyon adet ders kitabı, 8 Eylül’de öğrencilerin masasında olacak” dedi. Bakan Tekin, öğretmenlerin 1 Eylül’den itibaren seminer dönemine başlayarak, kendilerini eğitim sürecine hazırlayacaklarını ekledi. “Hep beraber sağlıklı ve huzurlu bir eğitim yılı geçiririz. Hepinize kolaylıklar diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.