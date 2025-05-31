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Bakan Tekin, Festivale Katıldı

Bakanın Ziyareti ve Festivalin Önemi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erciş ilçesinde gerçekleştirilen 12’nci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali’ni ziyaret etti. Bu etkinlik, yerel kültürü tanıtma ve toplumsal birliği güçlendirme konusunda önemli bir rol oynuyor.

Dans Gösterisi ve Doğa İzleme

Bakan Tekin, festival kapsamında Ulupamir Yöresel Dans Topluluğu’nun performansını izleme fırsatı buldu. Ayrıca, balık göçünün izlendiği noktada bir süre boyunca bu doğal olayı gözlemledi. Daha sonra, festival alanından ayrıldı.

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