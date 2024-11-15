Bakan Tekin’in Mülakat Puanı Açıklaması: 60 Bin Kişiden Bin 100’ü Değişti

ÖĞRETMEN AİLESİNDEN YER DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına gerçekleştirilen mülakat sonrası bazı komisyonların yüksek, bazılarının ise düşük not verdiğine dair eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu. Tekin, “Türkiye genelinde 60 bin kişide toplam bin 100 kişinin yeri değişmiş” ifadesini kullandı. Bu sözler, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında düzenlenen TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yer aldı. Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerini de inceledi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Bütçe görüşmelerinin ardından Tekin, komisyon üyelerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Muhalefet milletvekillerinin kendisiyle ilgili kullandıkları ifadeleri not aldığını belirten Tekin, “Bu tür ifadelerden etkileniyoruz ve doğal olarak tepki koymuş olabiliriz. O yüzden biz de orantısız cevap verdiğimiz arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum ama bu ifadeler normal ifadeler değil” şeklinde konuştu. Mülakatlarla ilgili gelen eleştirilere de değinen Tekin, “Kabul ediyorum, ‘Mülakatla ilgili ben öğretmenliği çok önemsiyorum ve vatandaşlarımızın çocuklarını emanet edecekleri öğretmenleri mülakatla almak istiyorum’ dedim. Kamuoyuna şu açıklamayı yaptım; alacağımız tedbirleri sıralıyorum. Kamera kaydından tutanağa kadar birçok başlıkta tedbir aldık” dedi.

KAMU GÖREVLİLERİNE GÖRE ELEŞTİRİLER

Tekin, CHP’lilerin itirazlarına karşılık olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı mülakatları önce siz bir değerlendirin” ifadelerini kullandı. CHP’lilerin mülakat konusundaki geçmişten duydukları endişeleri hatırlatan Bakan, “Ben 1994 yılı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum” dedi. Ayrıca, eğitim süreçlerinde mülakatların önemine vurgu yaparak, Türkiye genelindeki mülakat sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde aktardı.

RAPORLAR VE YER DEĞİŞİKLİKLERİ

Mülakat sonrası yer değişiklikleri hakkında bilgileri de paylaşan Tekin, “Benim elimde bütün komisyonların raporları var. İstatistiksel anlamı olmayan rakamlar üzerinden eleştiri yapmak doğru değil” şeklinde belirtti. Tekin, bazı il ve komisyonlarda yapılan mülakatların sonuçlarına örnekler vererek, toplam 60 bin kişi arasında bin 100 kişinin yerinin değiştiğini aktardı.

MÜLAKATTI HEP YİNE VURGULADI

Tekin, mülakat yapma nedenini de şu şekilde açıkladı: “KPSS puanı ile bu işi yapacak olsaydım, hiç mülakat yapmazdım.” Eğitim sisteminde adaletin sağlanması için mülakatların gerekli olduğunu ve sistemin herhangi bir torpil ya da haksızlık içermediğini vurguladı.

PEDAGOG DESTEĞİ İHTİYACI

Cemaat ve tarikatlarla protokol konularına da değinen Tekin, hukuki açıdan bu yapıların tüzel kişiliği olmadığını ifade ederek, bu nedenle protokol imza etme şanslarının bulunmadığını belirtti. Protokollerin tek taraflı fesih hakkının bakanlıkta olduğunu ve herhangi bir ilkeye aykırı davranan kuruluşların bu protokollerinin iptal edileceğini söyledi.

OKUL TEMİZLİK HİZMETLERİ

Bakan Tekin, Türkiye’deki okul temizlik hizmetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, mevcut personel sayısının yeterli olmadığını belirtti. Yaz aylarında istihdam türünde değişikliğe gideceklerini ve 120 bin kadro verileceğini açıkladı. Aynı zamanda, okulların temizlik süreçlerini yönetmenin önemine dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN ANADİLİ VE RESMİ DİL

Çocukların anadilleriyle ilgili olarak muhalefet vekillerinin ifadelerine katıldığını belirten Tekin, “Çocuklar anadillerini öğrensinler ama bizim ülkemizde resmi dil Türkçe” diyerek, devletin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade etti. 2003 yılında bu alanda atılan adımları hatırlatarak, MEB’in bu bağlamda yaptığı çalışmalara değindi.