Bakan Tekin: Öğretmen Atamaları 2024 KPSS İle

ÖĞRETMEN ATAMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir canlı yayın programı aracılığıyla öğretmen atamalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ve kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmesinden sonra belirleneceğini söyledi. “Bu yıl bir miktar öğretmen istihdamı yapacağız” ifadelerini kullanan Tekin, “2024 sınavı ile hiç atama yapmadık. Sayı ile ilgili henüz bir şey yok. Kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe görüşmesinde belli olacak. Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak” dedi.

ÖĞRETMEN AÇIĞI VE İHTİYAÇLAR

Bakan Tekin, öğretmen açığının sürekli olduğunu ve bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen bulunduğunu, bazı branşlarda ise öğretmen ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bakanlığın bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmenin bulunduğunu da söyleyen Tekin, idareciler dahil bu sayının söz konusu olduğunu belirtti. “Sözleşmeli öğretmen ülkemizde belli bölgelerde öğretmen çalıştırmakta zorlandığımız bir konudur” diyen Bakan Tekin, atanan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle tayin sürecine girdiğini ifade etti.

TAYİN SÜRECI VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK

Tayin sürecindeki eşitsizliklerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini söyleyen Tekin, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla sözleşmeli öğretmenliğin getirildiğini ve burada 3 yıl çalıştıktan sonra tayin durumuna dahil olabileceğini aktardı. Ek ders ücreti ile istihdam edilen ücretli öğretmenlerin, öğretmenlik eksikliği yaşanan alanlarda görevlendirildiğini ifade eden Tekin, “Bunun yasada da karşılığı yok. Aslında girdikleri ders kadar ücret alacaklar. Normal koşullarda onu kadro gibi düşündükleri için kendilerini diğerleri ile kıyaslıyorlar” diyerek bu durumun önemine değindi.