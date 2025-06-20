Bakan Tekin, Okulda Karne Dağıttı. 2025-2026 Yılı İçin Forma Dönüyoruz. Yüzyıl Eğitim Modeli Uygulanacak. Eğitime Yenilikler Getirilmiştir. Eğitimde Ailelerin Rolü Önemli. Öğrencilerin Dil Gelişim Projesi Başladı

Bakan Tekin, Bahçelievler’deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesinde gerçekleşen yıl sonu etkinliklerine katılan Tekin, sonrasında “Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı”nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, okullarda serbest kıyafet uygulamasının yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını duyurdu. “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak” dedi.

EĞİTİMDE YENİ MODEL UYGULAMASI

Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiğini belirtti ve öğretmenlere bu süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür etti. Bu eğitim öğretim yılına üç konuya odaklanarak başladıklarını aktaran Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında müfredat geliştirdiklerini ifade etti. “Eğitim öğretim programlarımızı çağın gerektirdiği formatla, yöntemle revize ettik. Geçmişimizden sahip olduğumuz değerlere sımsıkı sahip olduk. Geleceğe bu değerlerin bize verdiği güçle bakacak kuşaklar yetiştirmek üzere programlarımıza milli ve manevi değerlerimizi içselleştiren unsurları yerleştirdik.” diye ekledi.

MÜFREDATTAKİ DİNAMİK DEĞİŞİMLER

Tekin, bu modeli bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulamaya başladıklarını belirtti. “Uygulamamızla birlikte artık müfredatın değişmeden devam edeceği dönemler bitti. Ancak dünyada hem teknolojik hem de sosyal hayatın değişimleri yaşanıyor ve biz de bu değişimleri programlarımıza sürekli entegre ediyoruz. Müfredatımızın canlı ve dinamik olacağını, sık sık revizyonlar yapılacağını belirttik.” şeklinde konuştu. Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da modelin uygulanacağını kaydetti.

Tekin, ikinci öncelikli konunun “mesleki eğitim” olduğunu vurgulayarak, “10 Ağustos 2024 itibarıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’ni yayınlayacağız.” dedi. Bu doğrultuda birçok adım atıldığını açıklayan Tekin, çocukların akademik başarılarında öğretmenler kadar ailelerinin de etkili olduğunu belirtti. Ailelerle iş birliği yapabilecek çalışmaların üçüncü önemli konu olduğunu açıkladı.

EĞİTİMDE YENİLİKLER VE YAZILIM UYGULAMASI

Tekin, Anayasa Mahkemesi kararının ardından gündeme gelen öğretmenlik mesleği yasasının da yenilikler arasında olduğunu ifade etti. “Bu yıl her yıl kaosa dönüşen uygulamayı düzene soktuk. Zorunlu eğitim çağındaki tüm çocuklarımızı evine en yakın okula kaydediyoruz. Bu inisiyatifi Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde aldık.” şeklinde açıklamada bulundu. Yapay Zeka Politika Belgesi’nin de geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulduğunu sözlerine ekledi.

DİLİMİZİ KORUMAK İÇİN PROJELER

Çocukların gündelik hayatta Türkçe kelimeleri az kullanmasından rahatsız olduğunu paylaşan Tekin, “Geçen yıl başlattığımız ‘Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür’ projesinin devamı niteliğinde, çocukların söz dağarcığını geliştirecek önemli bir projeyi hayata geçirdik.” dedi. Tekin, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve 75 bine yakın okulu olan büyük bir aile olduklarını belirterek, “Medyanın sorumluluğu iyi örnekleri haberleştirerek yaygınlaştırmak.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bir gazetecinin “4+4+4” sistemiyle ilgili düzenleme yapılacağını sorması üzerine Tekin, “Bu sistem, 28 Şubat sürecinin ortadan kalkmasıyla getirildi. Türkiye bu iki önemli gerekçenin sonlandığı bir dönemi yaşıyor. Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğiz.” dedi. Eğitim süresiyle ilgili kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, yasal düzenlemeyle verilmesi gerektiğini vurguladı.